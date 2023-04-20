В Тюмени мужчину обвиняют в убийстве супругов, тела которых были найдены после пожара

В Тюмени мужчине предъявлено обвинение в убийстве супружеской пары, чьи тела обнаружены после пожара в бытовом металлическом вагончике, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

Изначально сообщалось, что тела не имеют внешних признаков насильственной смерти, однако, согласно заключению экспертов, смерть мужчины и женщины носит криминальный характер. Подозреваемый в убийстве - 22-летний молодой человек. Он был знаком с жертвами.

По версии следствия, 17 апреля он пил алкоголь вместе с потерпевшим 1972 года рождения. Они повздорили и молодой человек схватил металлическую трубу, нанес множество ударов по голове и телу сперва мужчине, а потом его жене. От полученных травм они погибли на месте, а обвиняемый скрылся с места происшествия.

Ранее сообщалось, что причиной пожара могла стать неисправность электроприборов.