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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени мужчину обвиняют в убийстве супругов, тела которых были найдены после пожара

В Тюмени мужчине предъявлено обвинение в убийстве супружеской пары, чьи тела обнаружены после пожара в бытовом металлическом вагончике, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

Изначально сообщалось, что тела не имеют внешних признаков насильственной смерти, однако, согласно заключению экспертов, смерть мужчины и женщины носит криминальный характер. Подозреваемый в убийстве - 22-летний молодой человек. Он был знаком с жертвами.

По версии следствия, 17 апреля он пил алкоголь вместе с потерпевшим 1972 года рождения. Они повздорили и молодой человек схватил металлическую трубу, нанес множество ударов по голове и телу сперва мужчине, а потом его жене. От полученных травм они погибли на месте, а обвиняемый скрылся с места происшествия.

Ранее сообщалось, что причиной пожара могла стать неисправность электроприборов.

Теги: бытовой вагончик, пожар, следственный комитет


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Ранее 17.04.2023 10:04 Мск В Тюмени муж и жена погибли во время пожара в бытовом вагончике

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