В Петербурге начали тестировать рассылку электронных повесток

Военком Петербурга Сергей Качковский сообщил о начале рассылки электронных повесток через портал Госуслуг. Сервис работает в тестовом режиме.

Кто-то уже оповещен электронными повестками, но бумажные повестки, которые отправлены до призыва, также приходят, приводит "Интерфакс" слова Качковского. По словам военкома, если не удается оповестить через Госулуги, то повестку вручат в традиционном, бумажном варианте. В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) изданию сообщили, что повестки, которые рассылаются через Госуслуги, обязательно дублируются обычными.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон об едином реестре военнообязанных и введении электронных повесток, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Поправки, которые вносятся в закон о воинской службе, предполагают появление двух новых видов повесток: отправляемых заказным письмом и электронных, последние будут автоматически приходить гражданам в их кабинеты на сайте Госуслуг.

В Генеральном штабе ВС РФ заявили, что "веерных" рассылок электронных повесток не будет. А в Минцифры сообщили о том, что оснований для рассылки повесток через портал Госуслуг сейчас и вовсе нет. После этого глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов пояснил, что электронные повестки в весенний призыв могут рассылаться в тестовом режиме, но должны дублироваться традиционными способами.