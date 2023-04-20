20 Апреля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: СКР

Бастрыкину доложат о причинах прекращения дела о гибели двух братьев при очистке колодца в Челябинской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела по факту гибели двух человек при выполнении работ по очистке колодца на территории детского лагеря рядом с поселком Хомутинино.

Инцидент произошел 20 августа прошлого года. 19-летний разнорабочий спустился в колодец, ему стало плохо, и он не смог самостоятельно подняться наверх. На помощь к нему спустился 17-летний брат. Оба молодых человека погибли. Тела погибших обнаружили в колодце под водой на глубине около 10 метров.

Установлено, что молодые люди осуществляли трудовую деятельность в учреждении в качестве разнорабочих и производили чистку колодца без надлежащего обмундирования и проведения инструктажей по технике безопасности.

Расследование уголовного дела прекращено. Мать погибших выразила несогласие с результатами расследования дела и обратилась в Информационный центр СК России.

Бастрыкин затребовал доклад о результатах расследования уголовного дела и причинах, послуживших основаниями для принятия решения о его прекращении, сообщили Накануне.RU в Информационном центре СК РФ.

Теги: рабчоий, колодец, десткий лагерь,


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