20 Апреля 2023
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Общество Иркутская область
Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

В Иркутской области будет единый порядок индексации более 50 соцвыплат - депутаты Заксобрания утвердили

Законопроект «О порядке индексации социальных выплат в Иркутской области», который устанавливает единый порядок перерасчета, принят во втором окончательном чтении на на сессии Законодательного Собрания Иркутской области под председательством Александра Ведерникова.

заксо иркутской области(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

На сессии, состоявшейся накануне председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов сообщил, что работа над поправками в проект закона проводилась совместно с правительством региона.

депутаты, иркутск(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

В результате в Иркутской области социальные выплаты будут индексироваться ежегодно, начиная с 1 апреля 2023 года на индекс роста потребительских цен в целом по Российской Федерации за предыдущий год. Глава профильного комитета Иркутской областной думы пояснил, что на сегодняшний день есть 28 законов, которые охватывают 57 мер соцподдержки, но подход к их перерасчету был разным: какие-то меры индексировали, какие-то нет. «В целях стратегического подхода к вопросу индексации соцвыплат в Приангарье предлагаем установить единый порядок индексации», - отметил парламентарий.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗакСО Иркутской области, такая же схема будет применяться при корректировке денежных выплат отдельным категориям студентов-медиков, которые останутся работать в учреждениях региона. Кроме того, ориентироваться на рост потребительских цен будут и при расчете выплат, которые получают различные категории ветеранов и семьи с детьми.

Депутат Александр Гаськов отметил, что принятые сегодня на сессии законопроекты по индексации соцвыплат были подготовлены по инициативе депутатов областного парламента.

Теги: законопроект, депутаты, индексация соцвыплат, иркутская областная дума


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