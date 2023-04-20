В Иркутской области будет единый порядок индексации более 50 соцвыплат - депутаты Заксобрания утвердили

Законопроект «О порядке индексации социальных выплат в Иркутской области», который устанавливает единый порядок перерасчета, принят во втором окончательном чтении на на сессии Законодательного Собрания Иркутской области под председательством Александра Ведерникова.

На сессии, состоявшейся накануне председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов сообщил, что работа над поправками в проект закона проводилась совместно с правительством региона.

В результате в Иркутской области социальные выплаты будут индексироваться ежегодно, начиная с 1 апреля 2023 года на индекс роста потребительских цен в целом по Российской Федерации за предыдущий год. Глава профильного комитета Иркутской областной думы пояснил, что на сегодняшний день есть 28 законов, которые охватывают 57 мер соцподдержки, но подход к их перерасчету был разным: какие-то меры индексировали, какие-то нет. «В целях стратегического подхода к вопросу индексации соцвыплат в Приангарье предлагаем установить единый порядок индексации», - отметил парламентарий.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗакСО Иркутской области, такая же схема будет применяться при корректировке денежных выплат отдельным категориям студентов-медиков, которые останутся работать в учреждениях региона. Кроме того, ориентироваться на рост потребительских цен будут и при расчете выплат, которые получают различные категории ветеранов и семьи с детьми.

Депутат Александр Гаськов отметил, что принятые сегодня на сессии законопроекты по индексации соцвыплат были подготовлены по инициативе депутатов областного парламента.