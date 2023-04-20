Депутаты Иркутской областной думы определили систему штрафов за продажу энергетиков несовершеннолетним в регионе

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области в первом чтении одобрили законопроект об административной ответственности за продажу безалкогольных тонизирующих напитков в рамках очередной сессии, которая состоялась накануне под председательством спикера областного парламента Александра Ведерникова.

Парламентарии в окончательном чтении приняли закон о запрете продажи несовершеннолетним напитков, содержащих кофеин или другие тонизирующие компоненты в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека, за исключением чая, кофе и безалкогольных напитков на основе чайных и кофейных экстрактов.

В рамках второго чтения депутаты определили круг предпринимателей, на которых будет распространяться действие закона и уточнили понятие безалкогольных тонизирующих напитков, срок вступления закона в силу, сообщает пресс-служба законодательного собрания Иркутской области.

Также в рамках сессии рассмотрели в первом чтении сопутствующий проект закона «Об административной ответственности за нарушение законодательства Иркутской области об ограничении розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков на территории Иркутской области». Документ предусматривает введение штрафов для граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей. Размер штрафов установлен на уровне административной ответственности за продажу несовершеннолетним сжиженных газов. Парламентарии приняли проект закона в первом чтении и продолжат работу над ним во втором чтении в виде поправок.

Спикер Иркутского областного парламента Александр Ведерников отметил, что рассмотрение указанных проектов законов – результат кропотливой работы.

«Врачи бьют тревогу по поводу увлечения школьников энергетиками. Поэтому большое спасибо уполномоченному по правам ребенка за эту инициативу, а нам всем нужно быть внимательнее к детям и подросткам, проводить дальнейшую разъяснительную работу. Давайте беречь здоровье наших детей», - призвал Александр Ведерников.