Песков назвал странными заявления о якобы двойнике Путина в зоне спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления из Киева о том, что в зону СВО якобы ездил не сам Владимир Путин, а его "двойник".

По словам официального представителя Кремля, он считает такие слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова «очень странными", передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Путин посетил штабы группировки войск "Днепр" и "Восток", заслушал военачальников, поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар списки икон. Поездки Путина в штаб "Днепр" на херсонском направлении и в штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР заранее не готовились. Военное руководство до последнего момента не было в курсе, что президент лично приедет на совещания, заявлял Песков.