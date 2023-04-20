ЦБ вмешается в работу валютного рынка при угрозе финансовой стабильности – Набиуллина

Центробанк считает допустимым вмешательство в работу валютного рынка при возникновении угрозы финансовой стабильности. При этом ЦБ сохраняет приверженность плавающему курсу, сказала председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, выступая с отчетом в Госдуме. Она добавила, что "вносить существенные изменения в валютные ограничения сейчас нецелесообразно".

Набиуллина похвалилась успехами работы регулятора в условиях кризисного 2022 года: "Наша развитая платежная инфраструктура позволила сохранить привычный уровень сервиса с уходом международных платежных систем в прошлом году. Мы также создали альтернативу SWIFT, она сработала".