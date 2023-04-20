20 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: duma.gov.ru

ЦБ вмешается в работу валютного рынка при угрозе финансовой стабильности – Набиуллина

Центробанк считает допустимым вмешательство в работу валютного рынка при возникновении угрозы финансовой стабильности. При этом ЦБ сохраняет приверженность плавающему курсу, сказала председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, выступая с отчетом в Госдуме. Она добавила, что "вносить существенные изменения в валютные ограничения сейчас нецелесообразно".

Набиуллина похвалилась успехами работы регулятора в условиях кризисного 2022 года: "Наша развитая платежная инфраструктура позволила сохранить привычный уровень сервиса с уходом международных платежных систем в прошлом году. Мы также создали альтернативу SWIFT, она сработала".

Теги: цб, эльвира набиуллина, валютный рынок


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