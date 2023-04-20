Екатеринбург не будет отказываться от праздничного салюта в День Победы

Екатеринбург не станет отказываться от запуска праздничного салюта в День Победы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, горожан и гостей уральской столицы ждет насыщенная и яркая праздничная программа. Главное событие Дня Победы – парад войск Екатеринбургского гарнизона – начнется традиционно 9 мая в 10:00 на Площади 1905 года.

Яркой кульминацией праздничного дня станет гала-концерт в Историческом сквере. А салют и праздничный фейерверк прогремит с 22:30 до 23:00 над акваторией городского пруда.

Напомним, ранее депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов призывал отказаться от пышных празднований Дня Победы. Сэкономленные деньги он предложил направлять на закуп дронов и тепловизоров для российских бойцов на передовой.

От праздничного салюта в честь Дня Победы решили отказаться в Копейске (Челябинская область).