ЦБ готов разрешить ограниченное использование криптовалют во внешних расчетах
Центральный банк России готов разрешить "в новых условиях" ограниченное использование криптовалют для трансграничных расчетов.
"В новых условиях возможно и нужно ограниченное использование криптовалют во внешних расчетах. Если это поможет, мы готовы разрешить предпринимателям использовать крипту для расчетов с внешними контрагентами, но без использования внутри страны", - сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая с отчетом в Госдуме.