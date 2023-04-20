ЦБ готов разрешить ограниченное использование криптовалют во внешних расчетах

Центральный банк России готов разрешить "в новых условиях" ограниченное использование криптовалют для трансграничных расчетов.

"В новых условиях возможно и нужно ограниченное использование криптовалют во внешних расчетах. Если это поможет, мы готовы разрешить предпринимателям использовать крипту для расчетов с внешними контрагентами, но без использования внутри страны", - сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая с отчетом в Госдуме.