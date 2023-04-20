20 Апреля 2023
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: govvrn.ru

Депутат Иванов сообщил о еще девяти мобилизованных, не получивших выплаты за ранения

Девять участников СВО, проходивших лечение в военных госпиталях Минобороны, до сих пор не получили соответствующие за ранения выплаты. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

По словам парламентария, только после того, как с помощью военной прокуратуры удалось уладить ряд проблем с несправедливым отношением к солдатам, ему в социальных сетях поступило еще девять обращений от военнослужащих и их родственников. Никто из девяти солдат все еще не получил единовременную выплату за полученное в зоне СВО ранение.

"Направил очередной запрос в военную прокуратуру. Очередной, потому что по этой теме граждане мне пишут постоянно и соответствующие запросы в надзорное ведомство направлял уже неоднократно. По предыдущим запросам в большинстве случаев проблему с невыплатой за ранение удавалось решать положительно в пользу раненых на СВО солдат. Уверен, в этот раз тоже получится", - написал Иванов.

Напомним, накануне интересы участников СВО, связанных с Еланью, были соблюдены после вмешательства военной прокуратуры. По словам депутата, который и обратился в ведомство, кому-то из солдат не выдали выплату за ранение, кому-то справку, а кому-то и выплату после получения медали "За отвагу".

Теги: Иванов, депутат, ранение, мобилизованный, выплата, СВО


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