Переводы цифровых рублей будут бесплатными для россиян

Переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными. Каждый сможет переводить на свой цифровой кошелек до 300 тыс. руб. в месяц в цифровых рублях, сообщила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, выступая с отчетом в Госдуме.

"Мы хотим скорее войти в "пилот": это будут реальные операции, но с небольшими суммами и ограниченным числом лиц. Это не будет инструмент для сбережения: на цифровые рубли не будут начисляться проценты, в них нельзя будет открывать вклады, но с ними можно будет осуществлять переводы. 300 тыс. руб. в месяц – такую сумму уже за пределами "пилота" можно будет переводить на свой цифровой кошелек. Проценты за это не будут взиматься. Это как минимум в три раза больше, чем в Системе быстрых платежей", - сказала председатель ЦБ.