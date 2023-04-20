20 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Переводы цифровых рублей будут бесплатными для россиян

Переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными. Каждый сможет переводить на свой цифровой кошелек до 300 тыс. руб. в месяц в цифровых рублях, сообщила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, выступая с отчетом в Госдуме.

"Мы хотим скорее войти в "пилот": это будут реальные операции, но с небольшими суммами и ограниченным числом лиц. Это не будет инструмент для сбережения: на цифровые рубли не будут начисляться проценты, в них нельзя будет открывать вклады, но с ними можно будет осуществлять переводы. 300 тыс. руб. в месяц – такую сумму уже за пределами "пилота" можно будет переводить на свой цифровой кошелек. Проценты за это не будут взиматься. Это как минимум в три раза больше, чем в Системе быстрых платежей", - сказала председатель ЦБ.

Теги: цифровой рубль, эльвира набиуллина, россияне


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