Объявленный в федеральный розыск депутат Илья Лисняк отрицает выдвинутые ему обвинения

20 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Распознавание лиц "настроили" на призывников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Приволжский ФО Приволжский ФО Пермский край
Фото: instagram.com/ilya_lisnyak

Объявленный в федеральный розыск депутат Илья Лисняк отрицает выдвинутые ему обвинения

Депутат заксобрания Илья Лисняк, подозреваемый в вымогательстве и объявленный в федеральный розыск, отрицает все обвинения в свой адрес, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем telegram-канале он назвал происходящее "дичью в духе политического блокбастера", которую затеяли "пермские коррупционеры" - кто именно Лисняк не уточняет, но заявляет что некий "не терпящий оппонентов бездельник в важном кресле очень злился и топал ногами, что про него пишут столько правды".

Также парламентарий утверждает, что якобы на неких совещаниях в октябре прошлого года хотели организовать подброс наркотиков, но будто бы никто из силовых структур на это не пошел, и что в отношении него пытались организовать другие "подставы".

"Мы законов не нарушаем, поэтому подставы не удались. В результате в ход пошла прямая ложь из стен региональной власти, которую зачем-то отрабатывает в интересах администрации губернатора региональное управление СК. Разумеется, мы ничего и никогда ни у кого не вымогали — напротив, в прошлом году отказались от щедрых финансовых предложений краевой администрации и продолжили вести объективную редакционную политику", - пишет депутат.

Лисняк утверждает, что дата объявления его в розыск якобы тоже выбрана не случайно, парламентарий пишет, что давно анонсировал поездку, и что каждый пост в его медиа подтверждается фактами. Лисняк заявил, что будет говорить обращение на федеральный уровень.

Напомним, в Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении депутата заксобрания по подозрению в вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупно размере.

По версии следствия, в 2022 году подозреваемый, преследуя корыстные мотивы, под угрозой распространения информации негативного характера о сотруднике аппарата администрации региона и его родственниках на платформах информационных ресурсов, подконтрольных подозреваемому, требовал от служащего передачи денежных средств в особо крупном размере.

В ведомстве заявляют, что подозреваемый скрылся за пределами РФ и объявлен в международный розыск. Следователь обратился в суд для заключения подозреваемого под стражу. В компаниях, аффилированых с подозреваемыми, а также в жилых помещениях прошли обыски. Изъяты документы. Ведется сбор доказательной базы.

"Ъ" со ссылкой на свои источники сообщает, что заявление на Илью Лисняка в СК написал и.о главы администрации губернатора Александр Смертин. Якобы на днях силовики пытались его задержать, однако ему удалось скрыться, вылетев в одну из стран ближнего зарубежья. Речь может идти либо об Узбекистане или Турции.

Теги: Илья Лисняк, федеральный розыск, депутат, вымогательство, подозреваемый


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.04.2023 10:45 Мск В Прикамье депутата заксобрания подозревают в вымогательстве и объявили в федеральный розыск

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети