Объявленный в федеральный розыск депутат Илья Лисняк отрицает выдвинутые ему обвинения

Депутат заксобрания Илья Лисняк, подозреваемый в вымогательстве и объявленный в федеральный розыск, отрицает все обвинения в свой адрес, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем telegram-канале он назвал происходящее "дичью в духе политического блокбастера", которую затеяли "пермские коррупционеры" - кто именно Лисняк не уточняет, но заявляет что некий "не терпящий оппонентов бездельник в важном кресле очень злился и топал ногами, что про него пишут столько правды".

Также парламентарий утверждает, что якобы на неких совещаниях в октябре прошлого года хотели организовать подброс наркотиков, но будто бы никто из силовых структур на это не пошел, и что в отношении него пытались организовать другие "подставы".

"Мы законов не нарушаем, поэтому подставы не удались. В результате в ход пошла прямая ложь из стен региональной власти, которую зачем-то отрабатывает в интересах администрации губернатора региональное управление СК. Разумеется, мы ничего и никогда ни у кого не вымогали — напротив, в прошлом году отказались от щедрых финансовых предложений краевой администрации и продолжили вести объективную редакционную политику", - пишет депутат.

Лисняк утверждает, что дата объявления его в розыск якобы тоже выбрана не случайно, парламентарий пишет, что давно анонсировал поездку, и что каждый пост в его медиа подтверждается фактами. Лисняк заявил, что будет говорить обращение на федеральный уровень.

Напомним, в Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении депутата заксобрания по подозрению в вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупно размере.

По версии следствия, в 2022 году подозреваемый, преследуя корыстные мотивы, под угрозой распространения информации негативного характера о сотруднике аппарата администрации региона и его родственниках на платформах информационных ресурсов, подконтрольных подозреваемому, требовал от служащего передачи денежных средств в особо крупном размере.

В ведомстве заявляют, что подозреваемый скрылся за пределами РФ и объявлен в международный розыск. Следователь обратился в суд для заключения подозреваемого под стражу. В компаниях, аффилированых с подозреваемыми, а также в жилых помещениях прошли обыски. Изъяты документы. Ведется сбор доказательной базы.

"Ъ" со ссылкой на свои источники сообщает, что заявление на Илью Лисняка в СК написал и.о главы администрации губернатора Александр Смертин. Якобы на днях силовики пытались его задержать, однако ему удалось скрыться, вылетев в одну из стран ближнего зарубежья. Речь может идти либо об Узбекистане или Турции.