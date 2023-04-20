20 Апреля 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Архангельские лесопереработчики будут экспортировать продукцию через Астраханскую область по МТК «Север-Юг»

АО «Особая экономическая зона «Лотос» совместно с портово-логистической компанией (ПЛК) «Каспий» заключили соглашения, направленные на развитие грузоперевозок по МТК «Север – Юг», сообщает пресс-служба правительства Астраханской области. Документы были подписаны в рамках выставки транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий TransRussia, которая проходила с 17 по 19 апреля в Москве. Регион представляли заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Михаил Кабаков и генеральный директор ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин.

Соглашение с крупным российским лесопользователем – Архангельским целлюлозно-бумажным комбинатом (АЦБК) – предусматривает взаимодействие при доставке продукции предприятия по МТК «Север-Юг» через портовую особую экономическую зону Астраханской области.

Аналогичное соглашение подписано с архангельским ЗАО «Лесозавод 25». Это крупнейшее лесопильное предприятие европейской части России, выпускающее пиломатериалы хвойных пород и топливные гранулы (пеллеты).

Стороны договорились проработать вопрос доставки продукции по МТК «Север-Юг» через Астраханскую область.

каспий, астраханская верфь, морские суда(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

«Запуск первой очереди портовой ОЭЗ запланирован на 2024 год, грузовая база формируется сейчас. Ранее были подписаны соглашения с другими производителями из России и Беларуси», – сообщил гендиректор АО «ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин.

Министр промышленности, торговли и энергетики региона Илья Волынский отметил, что МТК «Север-Юг» сейчас обеспечивает экономически безопасный вывод российских товаров на мировой рынок. И важнейшим звеном этого маршрута является Астраханская область.

Теги: оэз лотос, транспортный коридор , мтк север-юг, ацбк, грузоперевозки


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