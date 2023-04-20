20 Апреля 2023
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Петербуржцы снова сообщают о ярко-рыжем дыме над Кировским заводом

Росприроднадзор проверяет информацию о выбросах в Кировском районе Санкт-Петербурга. Местные жители вновь заметили ярко-рыжий дым над Кировским заводом. Подобные сообщения появляются в соцсетях на протяжении последних четырех лет.

"Дым мог образоваться на территории дочернего предприятия Кировского завода – АО "МЗ "Петросталь", - сообщает Северо-Западное межрегиональное управление (СЗМУ) Росприроднадзора.

Ведомство пояснило, что оранжево-бурые выбросы, которые часто называют "лисий хвост", свойственны диоксиду азота.

Ранее в деятельности компании выявлялись превышения по выбросам в атмосферный воздух по оксиду азота, отметили в Росприроднадзоре. Ведомство готовится объявить заводу новое предостережение.

Теги: петербург, кировский завод, рыжий дым


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