Петербуржцы снова сообщают о ярко-рыжем дыме над Кировским заводом

Росприроднадзор проверяет информацию о выбросах в Кировском районе Санкт-Петербурга. Местные жители вновь заметили ярко-рыжий дым над Кировским заводом. Подобные сообщения появляются в соцсетях на протяжении последних четырех лет.

"Дым мог образоваться на территории дочернего предприятия Кировского завода – АО "МЗ "Петросталь", - сообщает Северо-Западное межрегиональное управление (СЗМУ) Росприроднадзора.

Ведомство пояснило, что оранжево-бурые выбросы, которые часто называют "лисий хвост", свойственны диоксиду азота.

Ранее в деятельности компании выявлялись превышения по выбросам в атмосферный воздух по оксиду азота, отметили в Росприроднадзоре. Ведомство готовится объявить заводу новое предостережение.