Движение по трассе "Пермь-Екатеринбург" перекроют на два часа

Сегодня к вечеру движение на федеральной автодороге Р-242 "Пермь-Екатеринбург" будет перекрыто на два часа. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Екатеринбурга.

С 15.10 до 16.10 и с 16.10 до 17.10 на 200 км трассы дорожники будут проводить работы по капитальному ремонту путепровода через железную дорогу. В этих временных интервалах движение будет перекрываться на 30 минут.

На время дорожных работы водители легковых автомобилей могут проследовать по дорогам регионального значения: