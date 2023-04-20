Движение по трассе "Пермь-Екатеринбург" перекроют на два часа
Сегодня к вечеру движение на федеральной автодороге Р-242 "Пермь-Екатеринбург" будет перекрыто на два часа. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Екатеринбурга.
С 15.10 до 16.10 и с 16.10 до 17.10 на 200 км трассы дорожники будут проводить работы по капитальному ремонту путепровода через железную дорогу. В этих временных интервалах движение будет перекрываться на 30 минут.
На время дорожных работы водители легковых автомобилей могут проследовать по дорогам регионального значения:
- через п.Заря - п.Уфимский - д.Нижний Арий (км 190 - км 201);
- через Дружинино - Атиг - Нижние Серти - Михайловск - Пантелейково -Арти - Красноуфимск - Александровское - Ачит (км 183 - км 276);
- через Первомайское - Битимка - Первоуральск (км 290 - км 342).