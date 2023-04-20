20 Апреля 2023
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Армия и ВПК За рубежом
Фото: kremlin.ru

Армения готова принять миссию ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана к размещению миссии ОДКБ в стране на границе с Азербайджаном.
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Пашинян, отвечая на вопрос журналиста во время брифинга в парламенте, сообщил, что не только Россия, но и Армения готова к размещению миссии ОДКБ, пишет РИА Новости. Армянская сторона обозначила рамки своей обеспокоенности, и отметила свое стремление к тому, чтобы возможная миссия была эффективной. По мнению Пашиняна, это важно и для Армении, и для ОДКБ, и для региона.

Отметим, в январе стало известно, что Армения отказалась от проведения учений ОДКБ на своей территории.

"Министерство обороны Армении уже письменно проинформировало Объединенный штаб ОДКБ, что проведение в Армении учений в сложившейся ситуации считаем нецелесообразным. Эти учения в Армении, по крайней мере в этом году, не состоятся", - заявил премьер-министр страны Никол Пашинян

Теги: Никол Пашинян, Армения, Азербайджан, ОДКБ


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