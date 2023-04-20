В Челябинске предъявили обвинения участникам только одной из сторон резонансной школьной драки

В Челябинске участникам февральской массовой драки в образовательном центре №5, решившим дать отпор представителям диаспор, предъявили обвинение в хулиганстве. Постановление о привлечении в качестве обвиняемых опубликовано в Telegram-канале "Русская община ZOV" и Telegram-канале вице-спикера Мосгордумы от "ЕР" Андрея Медведева, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документу, обвинение предъявлено четверым участникам драки. Их обвиняют в умышленном преступлении против общественной безопасности. По данным следствия, стороны конфликта лично знакомы не были. "Несмотря на отсутствие конфликтных ситуаций непосредственно с данными лицами, беспричинно, по надуманному поводу возник совместный преступный умысел, направленный на применение насилия", - говорится в постановлении.

Обвинение предъявлено по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.

"Следователь СК предъявил обвинения русским парням по делу о резонансной драке. Ни один из аргументов защиты он учитывать не стал. Не дана оценка личностям мигрантов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Русская община ZOV". Автор отмечает, что следователь не принял во внимание угрозы электрошокером со стороны мигрантов, не установил факт конфликтов между участниками драки, которые произошли ранее.

Журналист и зампред Московской городской думы от "ЕР" Андрей Медведев считает возмутительным, но предсказуемым то, что только одну из сторон конфликта делают виновными в резонансной драке.

"То, что члены этнической молодежной группировки избегут наказания, было понятно практически сразу. С того момента, как было объявлено о задержании "скинхедов". При том, что этнические молодежные группировки никто не замечал, пока они русского парня не зарезали [уже 9 апреля]. А дальше все просто. Нужно учитывать, какое влияние имеет таджикская диаспора в Челябинске", - отметил он.

Андрей Медведев считает, что необходимо поддержать обвиняемых. "Парни эти, конечно, не ангелы. И да, состав преступления есть, драка же была. И вообще, понятно, что парни трудные. Но убийство школьника показывает, чем могло все закончится. Их же звали "просто поговорить за школой". Ты приходи один, мы тоже одни придём. Знакомо всё. Непонятно, почему в деле не отражено множество фактов, почему виновными оказались только русские школьники", - подчеркнул он.

В СУ СКР по Челябинской области не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть информацию о предъявлении обвинения четверым участникам драки. Направлен запрос.

Напомним, по словам очевидцев, утром 8 февраля в школу забежали несколько человек, они были в масках, с молотками и, возможно, травматическим оружием. Вооруженные люди напали на троих парней, после чего выбежали из школы. По версии следствия, драка произошла между двумя группами подростков на почве бытового конфликта, но по другим данным, он мог носить межнациональный характер. Участники потасовки являются старшеклассниками. В лечебное учреждение поступили трое пострадавших с побоями. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Участников драки задержали в квартире. Ими оказались трое подростков в возрасте от 14 до 17 лет и 18 летний местный житель. В соцсетях появилась информация, что пострадавшие сколотили что-то вроде банды, задирали детей в школе и вымогали деньги. Один из участников драки Никита решил дать отпор обидчикам. При этом в СМИ Никиту и его друзей называли "скинхедами".