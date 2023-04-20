Организаторы Ural Music Night рассказали, какие группы выступят на фестивале в Екатеринбурге

Организаторы Ural Music Night опубликовали шорт-лист музыкантов, которые выступят на фестивале в Екатеринбурге 23 июня.

"Вот они: самые-самые, лучшие в своих жанрах, завоевавшие сердца экспертов и прошедшие отбор на Ural Music Night. Это шорт лист, перечень коллективов, которые точно-точно выступят этим летом в Екатеринбурге, лайн-ап будет пополняться, связаться с артистом по участию в фестивале могут вплоть до 16 мая", - рассказали организаторы.

Среди рок-исполнителей: "НИЧЕГО", ALYONA POLI, Экспедиция ВОСХОД, ШАРТАШ, Екатерина Яшникова и Кафе Ван Гог. Поп сыграют: Beeswax &, OlesyaВЕСНУШКА; LEPNINA, ВАНДЕРДОГ, Манго Буст, ОММАЖ и ГОРЧИЦА. В списке электроники: ЛОЛИТА КОКС, The Frank's Evidence / Доказательства Фрэнка, Запад-81 и Ала-Тей. Среди джаз-исполнителей выделились: Виктория Каунова и секстет Ильи Морозова, Ba-doo Child; M i g h t y B o l o, BONE FACTORY и Eliza`s Band. Фолк исполнят: Неизвестный Композитор, Макфа, Уральское фольклорное обьединение Фолкъ-Толкъ, КАЗАРАГА, Изумрудное зеркало и Кот Баюн. Классической музыкой порадуют: Sax_Cello, Екатерининский оркестр, Татьяна Парамонова, Алина Ежакова и другие.

С полным списком исполнителей можно ознакомиться в официальной группе ВКонтакте Ural Music Night. В этом году в уральскую столицу съедутся музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Белграда (Сербия), Тулы, Хабаровска, Жуковского, Владивостока, Красноярска, Йошкар-Олы, Самары, Уфы, Казани, Перми, Ульяновска и Сочи.

Напомним, что в 2023 году фестиваль "Уральская ночь музыки" получит около 38 млн рублей из федерального бюджета.