20 Апреля 2023
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Политика Санкт-Петербург
Фото: ТНТ

"Депутат №1" и "депутат №2": заксобрание Санкт-Петербурга абсурдно и смешно отчиталось о доходах

Заксобрание Санкт-Петербурга опубликовало отчет о доходах народных избранников в так называемом "обобщенном виде". Как и предполагало большинство наблюдателей, документ выглядит абсурдно и полностью извращает изначальную идею отчетов – чтобы избиратели знали всё о конкретном человеке, которого поддержали и которому отдали свои голоса.

Все депутаты прономерованы от 1 до 50, также прономерованы их супруги и дети, соотнести цифры с реальными людьми нет никакой возможности. Помимо того, что засекречены имена парламентариев, не разглашается и площадь их недвижимости, марки автомобилей, указывается лишь их число.

Отчет о доходах депутатов заскобрания Санкт-Петербурга.(2023)|Фото: заксобрание Санкт-Петербурга

В итоге в списке самых богатых народных избранников лидирует депутат №15 – за 2022 год он заработал 16 млн руб. Его супруга (или супруг – из списка это не понятно) еще 5 млн руб.

Вторая половина есть только у 36 депутатов, и тут лидирует жена или муж депутата №5 – 16,1 млн руб. доходов в минувшем году.

Стоит отметить, что многие заксобрания и администрации (например, Госдума и Совет Федерации) вообще не стали публиковать отчеты – даже в таком обезличенном виде. Им позволяет так поступить принятый ими же закон – в условиях СВО, считают народные избранники, противник может воспользоваться информацией.

Отчет о доходах депутатов заксобрания Санкт-Петербурга.(2023)|Фото: заксобрание Санкт-Петербурга

Теги: санкт-петербург, отчет о доходах, декларация, заксобрание


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