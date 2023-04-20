20 Апреля 2023
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Экономика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото предоставлено компанией &quot;Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз&quot;

На Жигулевском участке Отдаленной группы месторождений стартовали геологоразведочные работы

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" осуществил первый этап геологического изучения Жигулевского лицензионного участка, входящего в Отдаленную группу месторождений – перспективный кластер «Газпром нефти» на Ямале.

Как рассказали Накануне.RU в компании, поисково-разведочное бурение и геофизические испытания нефтяники впервые провели в течение одного зимнего полевого сезона. Ожидается, что это позволит сократить общий срок ввода месторождения в разработку.

Для реализации проекта специалисты "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" и "Газпромнефть-ГЕО" разработали логистический маршрут доставки необходимого оборудования с учетом автономности локации (территория находится в 150 км от круглогодичных дорог) и климатических условий.

На основе полученной геологической информации будет сформирована программа по дальнейшему изучению участка, в частности, принято решение о проведении сейсморазведочных работ 3D.

"В этом году мы начали новый этап в освоении Отдаленной группы месторождений, которая остается ключевым драйвером дальнейшего развития "Ноябрьскнефтегаза". При этом если Воргенскую площадь мы изучаем с помощью 3D сейсморазведки, то на Жигулевском участке команда проекта пошла по нестандартному пути и впервые в течение одного зимнего сезона пробурила поисковую скважину, используя мобильную буровую установку. Такой подход не только снизил стоимость работ, но и по замыслу геологов позволит ускорить ввод месторождения в разработку на несколько месяцев", – рассказал генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов.

На Жигулевском участке Отдаленной группы месторождений стартовали геологоразведочные работы(2023)|Фото предоставлено компанией "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"

По словам директора по геологоразведке и развитию ресурсной базы "Газпром нефти", генерального директора "Газпромнефть-ГЕО" Юрия Масалкина, до недавнего времени некоторые объекты Отдаленной группы месторождений оставались недоступными из-за отсутствия технологий, способных обеспечить геологоразведку в сложных географических и климатических условиях.

"Сегодня "Газпром нефть" постепенно находит "ключи" к этим территориям. Так, на Жигулевском лицензионном участке мы максимально использовали зимний сезон для строительства скважины и проведения испытаний, что раньше казалось нереализуемым. Уверен, что подход, который мы разработали с коллегами из "Ноябрьскнефтегаза", можно тиражировать и на другие объекты на территории ХМАО и Южного Ямала", – отметил он.

Напомним, что Отдаленная группа месторождений объединяет в единый кластер активы компании, расположенные в Пуровском и Красноселькупском районах Ямало-Ненецкого автономного округа. В активной стадии разработки находится Западно-Чатылькинское месторождение, являющееся одним из ключевых драйверов добычи "Ноябрьскнефтегаза". На Воргенском участке в этом году начались сейсморазведочные работы 3D.

Теги: геологоразведочные работы, Жигулевский участок, сейсморазведочные работы 3D


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