На стоянке для самолетов в аэропорту Пскова обнаружен беспилотник с камерой

В аэропорту Пскова нашли квадрокоптер, аппарат передан правоохранителям.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Росгвардию, по итогам его обследования взрывчатых веществ не обнаружено.

Baza пишет, что беспилотник с камерой был обнаружен 19 апреля уборщиками на стоянке для самолетов в аэропорту Пскова. После просмотра камер наблюдения выяснилось, что квадракоптер летал над аэропортом вечером 18 апреля.

В конце октября прошлого года сообщалось, что два вертолета Ка-52 получили повреждения после взрывов на военном аэродроме в Псковской области. Машины находились там на ремонте. Военный аэродром, на котором произошло ЧП, расположен недалеко от российско-латвийской границы. Причины взрыва не сообщались.