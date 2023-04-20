В Югре решили мотивировать детсадовцев стать в будущем врачами

На заседании думы Югры во время обсуждения медицинской помощи, оказываемой жителям, задумались об увеличении количества медицинских вузов. Депутат Наталья Западнова предложила расширить систему подготовки кадров, а замгубернатора Всеволод Кольцов рассказал о том, что формировать желание человека стать врачом у югорчан будут уже в детском саду.

Западнова спросила главу окружного департамента здравоохранения Алексея Добровольского, не наступило ли время пересмотреть систему подготовки медицинских кадров, следует ли открыть дополнительные специальности в профильных вузах в Ханты-Мансийске и Сургуте, а также, возможно, открыть институт подготовки врачей на базе университета Нижневартовска. Добровольский в ответ привел в пример врачей ФАПов, которые, отучившись в Ханты-Мансийске и проработав где-либо, вернулись в Березовский район.

Всеволод Кольцов добавил, что программы подготовки врачей разрабатывают на федеральном уровне, поэтому следует понять, какой вклад может внести округ. Говоря о системе подготовки собственных кадров для медицинской отрасли и мотивации становиться врачом, Кольцов привел в пример детский сада "Росинка" в Нижневартовске, где введена профильная программа "Айболит", которую хотят распространить на весь округ.