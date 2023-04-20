20 Апреля 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: минобороны.рф

Командующим Тихоокеанским флотом может стать адмирал Лиина

Тихоокеанский флот может возглавить адмирал Виктор Лиина, который сейчас командует Балтийским флотом. Об этом сообщили РИА Новости источники в силовых структурах.

По их словам, Лиина - наиболее вероятный кандидат на должность нового командующего Тихоокеанским флотом.

Ранее сообщалось, что возглавлявший Тихоокеанский флот с 2012 года адмирал Сергей Авакянц отправлен в отставку. Формально он переходит на другую должность – будет возглавлять штаб, курирующий центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

Адмирал Виктор Лиина командует Балтийским флотом с 5 октября 2021 года. Окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе. В 1999 году стал командиром АПЛ "Сегежа" 11-й дивизии подводных лодок Северного флота. С июля 2010 года — заместитель командующего подводными силами Северного флота. С октября 2010 года — 2012 год — командир Беломорской военно-морской базы Северного флота. С 14 октября 2012 года — 2014 год — командующий Войсками и силами на Северо-Востоке России Тихоокеанского флота.

С 2016 года — 2019 год — начальник штаба — первый заместитель командующего Черноморским флотом. С 2019 года — 2021 год заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Теги: виктор лиина, тихоокеанский флот


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