20 Апреля 2023
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Общество Челябинская область
Фото:Накануне.RU

На челябинском заводе откроют исправительный центр для осужденных к принудительным работам

Челябинский кузнечно-прессовый завод откроет на своей территории исправительный центр для трудоустройства и проживания 300 человек. Первые осужденные к принудительным работам уже приступили к работе на заводе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУФСН.

В обязанности осужденных входят ремонтные работы, посадка, подрезание деревьев и многое другое. В дальнейшем для них будут доступны такие специальности, как токарь, фрезеровщик, сварщик, маляр и пр.

Осужденные трудоустраиваются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Отказаться от предложенной работы они не вправе. Часть их заработной платы удерживается в доход государства (от 5 до 20% согласно приговору суда), часть идет на погашение исковых обязательств.

Теги: завод, осужденные, принудительные работы,


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