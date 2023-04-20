Екатеринбургского застройщика Воробьева повторно отправили в колонию за мошенничество

Суд в Екатеринбурге вынес приговор местному застройщику Владимиру Воробьеву. Его признали виновным в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах и отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с марта 2012 по ноябрь 2014 года Воробьев привлекал деньги уральцев, вводя их в заблуждение о будущей передаче им квартир в возводимом доме в квартале улиц Стачек – Фрезеровщиков – Старых Большевиков – Войкова в Екатеринбурге. Как показало расследование, с потерпевшими оформлялись сделки по приобретению квартир через заключение договоров процентного займа, в итоге им был причинен ущерб на сумму более 46,8 млн рублей.

"Впоследствии Воробьев многоэтажный дом не построил, денежные средства потерпевшим не вернул. Вину в инкриминируемых преступлениях осужденный не признал", - отметили в прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что в 2017 году Воробьев уже был осужден за совершение аналогичных преступлений к 6,5 годам тюрьмы. Сегодня, 20 апреля, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга путем частичного сложения с наказанием по приговору 2017 года назначил Владимиру Воробьеву 7,5 лет лишения свободы. Отбывать срок застройщик будет в колонии общего режима.