В ЕС считают, что с новыми санкциями против России "покончено"

В Евросоюзе считают, что с новыми антироссийскими санкциями "покончено", сообщает Financial Times со ссылкой на европейского чиновника.

"Мы закончили", - цитирует газета источника.

По его словам, в случае введения новых санкций "будет больше исключений, чем мер".

Ранее сообщалось, что главы МИД стран "Большой семерки" договорились усилить экономические санкции для оказания давления на Москву.

Министры подтвердили приверженность усилению санкций против России, а также продолжению решительной поддержки Украины.