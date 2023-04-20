В свердловском МВД рассказали, как мошенники заставляют жертв поджигать здания

В свердловской полиции рассказали, как телефонные мошенники вынуждают своих жертв поджигать различные административные здания.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле 67-летняя пенсионерка пыталась поджечь здание военного комиссариата на улице Бажова. Натолкнули на такие действия пожилую женщину якобы "сотрудники банка", которые даже рассказали, как изготовить зажигательную смесь. Предотвратить поджог удалось благодаря сотрудникам полиции, заметившим пенсионерку во время патрулирования территории.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге замначальника отдела по борьбе с мошенничеством управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Олег Русин, подобные схемы аферистов заключаются в следующем.

"Такие факты имеют место, но нечасто. Изначально классически "разводят" пожилого человека, а потом заявляют: "деньги мы у вас похитили, а если хотите, чтобы мы их вернули, у вас есть единственный способ – идите и подожгите военкомат". Так действуют колл-центры, которые находятся на территории Украины", - сообщил подполковник Русин.

Напомним, также сегодня эксперты объяснили, почему телефонные мошенники стали атаковать сотрудников уральских вузов.