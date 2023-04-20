Экс-приставу Прикамья Мардановой немного смягчили приговор

Мотовилихинский районный суд смягчил приговор бывшей начальнице межрайонного отдела УФССП Александре Мардановой, передает корреспондент Накануне.RU.

Суд приговорил ее к лишению свободы сроком на пять лет и шесть месяцев, что на полгода меньше старого срока. В силе осталось решение по лишению Мардановой классного чина советник юстиции третьего класса и штраф в размере 3,5 млн руб.

Также Мардановой запрещено занимать государственные должности на протяжении шести лет.

Напомним, в январе коллегия Пермского краевого суда отменила приговор бывшей начальнице межрайонного отдела УФССП Александре Мардановой и вернула дело на пересмотр в Мотовилихинский суд Перми. Приговор был отменен из-за нарушения норм уголовно-процессуального кодекса РФ. Ранее Александру Марданову приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ее лишили классного чина советника юстиции 3 класса и оштрафовали на 3,5 млн руб.

Также ей отказали в отсрочке для воспитания детей – их отдадут на попечение в органы опеки. В зачет пойдет срок пребывания в СИЗО и под домашним арестом во время расследования дела.

По версии следствия, Марданова в составе организованной группы, которую входил также ее непосредственный руководитель Игорь Кожевников, похитили свыше 222 млн руб. Полученные совместно с Кожевниковым взятки оценены в более чем 15 млн руб. С учетом заключенного с краевой прокуратурой 13 августа 2019 года соглашения о сотрудничестве дело Мардановой подлежит разбирательству в особом порядке.