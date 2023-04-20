В Госдуме признали большую нехватку учителей информатики

В российских школах не хватает 3,6 тыс. учителей информатики. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова в пресс-центре "Парламентской газеты".

Она отметила, что информатика - это относительно новый и современный предмет, что звучит странно, ведь ее преподавали еще при СССР.

В целом, по слова Казаковой, нехватка учителей информатики около 10%, но данные Минпроса более тревожные: в школах России всего 27 тыс. учителей информатики, то есть нехватка более 30%.

Одна их причин - низкая зарплата, которая не может конкурировать с крупным предприятием, которому нужен специалист, разбирающийся в этой сфере. К тому же нельзя создавать неравные условия между предметниками, все предметы для школы одинаковы. Так что стимулирующим фондом или надбавками эту проблему не решить.

Казакова добавила, что в последние годы растет количество школьников, которые выбирают информатику в качестве дополнительного государственного экзамена для поступления в вузы. То есть интерес к предмету растет. Но лишь 20% выпускников сдают информатику выше чем на 80 баллов из 100.