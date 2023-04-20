45 общественных территорий смогут обновить в Астраханской области благодаря нацпроекту ФКГС

Участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) - возможность для неравнодушных горожан улучшить свою жизнь путем благоустройства общественных территорий.

Основная цель ФКГС – повысить индекс качества городской среды. Программа реализуется правительством РФ в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» с 2017 года. Благоустройство мест массового отдыха происходит c учетом инициатив жителей.

За последние пять лет в Астраханской области улучшили более 350 общественных площадок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

«Голосование важно для региона. Жители сами принимают участие и выбирают объекты, которые им хотелось бы видеть в новом обличии», - отмечает замминстра строительства и ЖКХ Астраханской области Наталия Маркетантова.

В этом году в регионе в голосовании участвуют 55 муниципальных образований, 73 территории, 45 из них облагородят в 2024 году. Один из кандидатов на обновление по программе ФКГС - парк в поселке Приволжье Трусовского района.

На его территории находится обелиск погибшим солдатам в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно здесь проходят митинги, посвященные Дню Победы.

Пока что парк нуждается в благоустройстве. Так считают и местные жители. Потребность в единственном месте для отдыха очень высока.

Поблизости проживают много детей и пожилых людей, которым негде проводить свой досуг. По дизайн-проекту в Приволжском парке запланированы кардинальные перемены. Его озеленят, проложат дорожки, установят скамейки и урны, освещение и камеры видеонаблюдения. Для детей и подростков построят спортивную и детскую площадки, футбольное поле.

Проголосовать за понравившийся объект могут астраханцы старше 14 лет на специальной платформе до 31 мая 2023 года.