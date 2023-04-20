20 Апреля 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Эксперты рассказали, почему мошенники стали атаковать сотрудников уральских вузов

Эксперты из силовых и банковских структур объяснили, почему телефонные мошенники стали атаковать сотрудников уральских вузов. Речь об этом зашла на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге.

Напомним, в апреле доцент кафедры РАНХиГС перевела аферистам 1,7 млн рублей. А в феврале заместитель директора департамента УрФУ также стала жертвой мошенников, которые за две недели вытянули из нее около 8 млн рублей.

Как пояснил на пресс-конференции эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников, основной целью любых мошенников является увеличение их "прибыли".

"Та часть общества, которая в фокусе их атаки – это экономически активное население, которое можно обмануть на большую сумму. Этим все объясняется", - рассказал Сальников, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Как добавил замначальника отдела по борьбе с мошенничеством управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Олег Русин, в полиции не видят закономерности, что жертвами злоумышленников стали чаще становиться сотрудники вузов.

"Попадают различные слои населения. И молодежь, и средний, и пожилой возраст. Закономерности нет", - отметил подполковник Русин.

Напомним, сегодня в свердловской полиции рассказали, что на территории Украины находятся сотни колл-центров телефонных мошенников.

Теги: мошенники, вузы, полиция


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