В Прикамье депутата заксобрания подозревают в вымогательстве и объявили в федеральный розыск

В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении депутата заксобрания по подозрению в вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупно размере, передает корреспондент Накануне.RU.

"По версии следствия, в 2022 году подозреваемый, преследуя корыстные мотивы, под угрозой распространения информации негативного характера о сотруднике аппарата администрации региона и его родственниках на платформах информационных ресурсов, подконтрольных подозреваемому, требовал от служащего передачи денежных средств в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявляют, что подозреваемый скрылся за пределами РФ и объявлен в международный розыск. Следователь обратился в суд для заключения подозреваемого под стражу. В компаниях, аффилированых с подозреваемыми, а также в жилых помещениях прошли обыски. Изъяты документы. Ведется сбор доказательной базы.

При этом, несмотря на то, что подозреваемый объявлен в розыск - его личность не раскрывается. Следователи отказываются комментировать уголовное дело.

Но, как удалось узнать Накануне.RU от источников в краевом парламенте, вероятно, речь идет о депутате Илье Лисняке. Отметим, что его не было на сегодняшнем заседании парламента, на котором с отчетом за прошлый год выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Илья Лисняк представлял в заксобрании партию "Справедливая Россия". В партии на момент публикации материала сказали, что ничего не знают о произошедшем. Отметим, что последний пост в соцсетях депутата датирован 19 апреля. Он сообщил о заседании комитета по соцполитике и похвалил отчет Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко за 2022 год.

"Ъ" со ссылкой на свои источники сообщает, что заявление на него в СК написал и.о главы администрации губернатора Александр Смертин. Якобы на днях силовики пытались его задержать, однако ему удалось скрыться, вылетев в одну из стран ближнего зарубежья. Речь может идти либо об Узбекистане или Турции.