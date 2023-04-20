104 года работает Астраханский государственный биосферный заповедник

Губернатор Игорь Бабушкин поздравил коллектив и директора астраханского государственного биосферного заповедника Николая Цымлянского с 104 годовщиной со дня образования.

Губернатор особо подчеркнул важность организации мер профилактики пожароопасных ситуаций на территории заповедника.

Это крайне важно для сохранения уникальных флоры и фауны.

"Недавно нам удалось локализовать масштабные пожары в дельте Волги, которые охватили более 17 тысяч гектаров земли. Наравне со спасателями с пламенем самоотверженно боролись и сотрудники заповедника. С огнём такой силы и масштаба в заповеднике мы столкнулись впервые", - написал в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, Астраханский заповедник более 20 лет внедряет идеи бережного отношения к природе.

За более чем вековую историю он стал ведущим научным учреждением с мировым именем.

Глава региона отметил вклад заповедника в развитие экологического туризма в регионе.

Игорь Бабушкин поблагодарил сотрудников за профессионализм и мужество, проявленные во время тушения природных пожаров. В марте череда разрушительных возгораний прошлась по Обжоровскому участку Астраханского заповедника. Огонь тушили круглосуточно почти неделю.

Сотрудники заповедника ежегодно проводят работу по профилактике пожаров. В период с июля 2022 года по февраль 2023 года были созданы противопожарные разрывы общей длиной 122 км. Это опорные линии для остановки огня, места проезда и размещения противопожарной техники.