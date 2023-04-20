20 Апреля 2023
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Общество Свердловская область В России Украина
Фото: Накануне.RU

Свердловское МВД: на Украине находится около 900 колл-центров мошенников

В полиции заявили, что на территории Украины находятся сотни колл-центров телефонных мошенников. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал замначальника отдела по борьбе с мошенничеством управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Олег Русин.
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По его данным, на Украине располагается около 900 колл-центров аферистов.

"Это документально установлено. Численность их составляет от 40 до 1000 человек", - сообщил Русин.

По его словам, решение данной проблемы находится "в процессе".

"Проблему в плане технического противодействия в настоящее время решить не удалось. Сейчас основной инструмент борьбы – проведение профилактики", - добавил силовик.

Напомним, ранее свердловские полицейские раскрыли новый вид мошенничества, связанный с проведением специальной военной операции.

Теги: МВД, мошенники, колл-центры, Украина


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