Трубы теплоснабжения на Химмаше будут заменены спустя 50 лет эксплуатации

После 50 лет эксплуатации и полного исчерпания своего ресурса, на Химмаше заменят трубы теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании (АО "ЕТК"). Всего на работы и последующее благоустройство территории компания выделила 16 млн рублей.

Тепловые сети, подлежащие замене, обслуживают более 40 жилых домов, две школы и два детских сада. Всего планируется демонтировать и установить 1 тыс. 674 м. трубопроводов разных диаметров. Работы будут проводиться в квадрате переулка Углового и улиц Профсоюзной, Бородина и Грибоедова.

В отличие от изношенных, новые трубы защищены пенополиуретановой изоляцией, а также оснащены системой оперативного дистанционного контроля (ОДК): она позволит контролировать состояние трубопроводов на расстоянии. В тепловых камерах будет установлена современная запорная арматура.

Завершить реконструкцию "ЕТК" планирует до 1 августа, после чего приступит к восстановлению благоустройства участка.