20 Апреля 2023
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Общество Москва
Фото: Накануне.RU

Для "лимонадного отравителя" запросили 15 с половиной лет колонии

В Басманном суде Москвы пересматривают дело столичного "лимонадного отравителя" (он же "газировочный отравитель") Мурата Сабанова. Прокурор потребовал дать серийному отравителю 15,5 лет строгого режима. Приговор будет оглашен 24 апреля, передают "Известия".

Сабанова осудили на 16 лет за отравление 30 человек и серию грабежей на Хохловской площади в Москве. В 2021 году Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

По данным следствия, Сабанов поджидал подвыпивших москвичей у баров и клубов в центре столицы. После этого он поил случайных знакомых газировкой или спиртным, после чего люди теряли сознание, а злоумышленник их грабил и убегал.

В МВД сообщали, что вещества, обнаруженные у Сабанова, оказались феназепамом и другими сильнодействующими лекарствами. Вещества были изъяты у молодого человека в ходе обысков. Также среди найденных веществ - клозапин и трамадол.

Теги: отравитель, суд, грабеж


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