20 Апреля 2023
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Происшествия В России
Фото: пресс-служба ИГСУ РАНХиГС

Суд арестовал экс-замминистра культуры Ярилову

Суд в Москве арестовал до 16 июня бывшего замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову по делу о злоупотреблении полномочиями.

Ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ. Защита настаивала на домашнем аресте, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Ярилову задержали в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 млн рублей при участии в проекте "Пушкинская карта". В марте

Ярилова была назначена заместителем министра культуры в 2018 году. Свою должность она покинула в сентябре 2022 года по собственному желанию.

Теги: ольга ярилова, злоупотребление полномочиями


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