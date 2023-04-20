В Челябинской области снизились цены на огурцы и гречку

В Челябинской области за март снизились цены на 44 продовольственных и 127 непродовольственных товаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

Так, среди продовольственных товаров снизились цены на огурцы до 176,38 руб. за кг (22,6%), картофель 33,37 руб. за кг (6,1%), гречку 96,2 руб. за кг (4,7%), овсяные хлопья "Геркулес" 72,25 руб. за кг (3,5%) и консервы мясные 548,55 руб. за кг (3,4%). На цены повлияли хорошая урожайность и постепенное поступление свежего урожая овощей.

Среди непродовольственных товаров подешевели дрель электрическая 3 тыс. 134,97 руб. (6,4%), телевизор 26 тыс. 213,5 руб. (6,2%), крем для рук 121,25 рублей за 100 г. (6%), афобазол 201,51 руб. (5,4%).

"Бытовая техника дешевеет в результате снижения спроса и ухода с рынка европейских и американских производителей. Как следствие, данные рыночные ниши заполняют азиатские и российские производители с более скромными ценниками", - отметили в ведомстве.

Также в КСП сообщили о снижении цен на девять услуг. Так, поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии обойдется в 103 тыс. 033,75 руб. (12,3%), годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) 67 тыс. 372,91 руб. (5,3%), шиномонтаж колес легкового автомобиля 497,48 руб. (4,5%);