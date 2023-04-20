20 Апреля 2023
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Фото: пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ

В Ростовской области задержали мобилизованного с 10 тротиловыми шашками, - Baza

В Ростовской области задержали мобилизованного из Кабардино-Балкарии, который пытался провезти 10 тротиловых шашек в УАЗе. Об этом пишет Baza.

По данным телеграм-канала, машину мобилизованного остановили на трассе Ростов-Таганрог в конце марта. В салоне автомобиля полицейские обнаружили шесть тротиловых шашек по 400 грамм и четыре тротиловые шашки по 200 грамм, а также два взрывателя.

Экспертиза показала, что найденные предметы пригодны для взрыва, сообщает Baza. В отношении мобилизованного начата проверка.

В марте в Домодедово был задержан мобилизованный, угрожавший взорвать гранату в военкомате. Сообщалось, что военнослужащий приехал к военкомату на такси и был пьян. Он зашел в здание, достал бутафорскую гранату и стал угрожать сотрудникам комиссариата. После выбежал из здания и попытался скрыться.

Теги: мобилизованный, тротиловые шашки, ростовская область


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