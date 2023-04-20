20 Апреля 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Министерство обороны России

Атомный ракетный крейсер "Петр Великий" могут вывести из боевого состава ВМФ России

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) "Петр Великий" могут вывести из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) России.

Вопрос о выведении корабля из боевого состава ВМФ находится в проработке, сообщил ТАСС источник в военно-морской сфере, уточняя, что опыт ремонта и модернизации однотипного ТАРК "Адмирал Нахимов" показал, что это очень дорого.

18 апреля 2023 г. крейсер отметил 25-летие со дня поднятия Андреевского флага. Этот корабль – флагман Северного флота, единственный боевой надводный атомоход в отечественном ВМФ, а также крупнейший действующий неавианесущий ударный боевой корабль в мире.

Крейсер "Петр Великий"(2023)|Фото: Министерство обороны России

Теги: Атомный ракетный крейсер, "Петр Великий"


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