20 Апреля 2023
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Общество Украина
Фото: Накануне.RU

"Высокоэнергетическое акустическое событие": украинские ученые объяснили вспышку над Киевом

Главный центр специального контроля при космическом агентстве Украины подтвердил, что накануне в районе Киева произошло некое атмосферное явление со вспышкой света, но объяснения ему пока не дается.

"19 апреля 2023 в 21:57 по киевскому времени инфразвуковыми средствами ГЦСК на территории Украины зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие. Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется", - говорится в сообщении центра.

Высказанная ранее версия киевской администрации о падении спутника NASA не подтвердилась. В ВВС Украины предположили, что это мог быть метеорит, но место его падения пока не обнаружено, последствий не выявлено.

Теги: вспышка, киев, ученые, метеорит


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