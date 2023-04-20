"Высокоэнергетическое акустическое событие": украинские ученые объяснили вспышку над Киевом

Главный центр специального контроля при космическом агентстве Украины подтвердил, что накануне в районе Киева произошло некое атмосферное явление со вспышкой света, но объяснения ему пока не дается.

"19 апреля 2023 в 21:57 по киевскому времени инфразвуковыми средствами ГЦСК на территории Украины зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие. Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется", - говорится в сообщении центра.

Высказанная ранее версия киевской администрации о падении спутника NASA не подтвердилась. В ВВС Украины предположили, что это мог быть метеорит, но место его падения пока не обнаружено, последствий не выявлено.