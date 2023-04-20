В свердловском селе местный житель нашел опасный артиллерийский снаряд

В селе Рудянское Сухоложского района (Свердловская область) местный житель нашел предмет, похожий на боеприпас. На место была вызвана группа разминирования ОМОН "Малахит".

Как сообщает пресс-служба Росгвардии Уральского округа, боеприпас был найден на сельскохозяйственном поле. Им оказался 122-мм артиллерийский снаряд со взрывателем. Специалисты сообщили, что несмотря на сильную коррозию, снаряд мог представлять серьезную опасность.

После проведения проверки, взрывотехники Росгвардии уничтожили боеприпас на месте.