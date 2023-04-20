20 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

СМИ: "Газпром" хочет заработать на внутреннем рынке на фоне снижения экспорта

"Газпром" на фоне падения доходов от экспорта газа хочет заработать на внутреннем рынке. На заседании госсовета зампред компании Виталий Маркелов предложил ввести свободные цены на газ для промышленных потребителей. Делать это он предлагает постепенно – с экспериментом на нескольких пилотных регионах, пишет "Коммерсант".

Сейчас цены на рынке не свободны – "Газпром" продает топливо по тарифу, который устанавливает Федеральная антимонопольная служба, небольшие объемы реализуются на Санкт-Петербургской бирже. Независимые производители могут продавать газ по свободной цене, но, как правило, ориентируются на тариф "Газпрома", иногда предлагают скидку к нему.

"Газпром" обязан продавать газ по тарифам в том числе в тех регионах, где цена газа не покрывает затрат компании.

Также "Газпрому" не нравятся и цены на газ для населения – в большинстве регионов они ниже экономически обоснованного уровня. Впрочем, на население приходится только 19% потребления газа.

Теги: газпром, цены, тариф, газ


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