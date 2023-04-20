Всплеск заболеваемости коронавирусом "Арктур" в РФ прогнозируется к концу мая

Всплеск заболеваемости коронавирусом "Арктур" в РФ прогнозируется к концу мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Система здравоохранения готова к перегрузкам, российские тесты на коронавирус выявляют новый вариант, подчеркнула она.

На сегодняшний день, по данным Поповой, в России подтверждены четыре случая заболевания коронавирусом "арктур".

Штамм коронавируса "арктур" умеет обходить сформировавшийся иммунитет, однако случаев более тяжелого течения болезни нет, сообщила глава Роспотребнадзора журналистам.

Новый подвариант коронавируса "Арктур" более заразен в сравнении с "Омикроном", но заболевание протекает преимущественно в легкой форме. В марте – апреле этот подвариант захватил Индию, где и был впервые обнаружен.