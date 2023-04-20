20 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Первые прогоны по трамвайным линиям в Академический запланированы на август

Первые трамваи на линии в Академический запустят в тестовом режиме уже в августе. На сегодняшний день объект готов на 37%.

Как передает 66.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии, присоединить новую трамвайную линию к существующей по Волгоградской планируется в начале августа текущего года. Сейчас дорожники приступили к первому этапу строительства ветки - от Академика Парина до кольца на Волгоградской. Работы над возведением подпорной стенки на подъеме к Волгоградской уже завершены.

Напомним, в январе 2023 года власти для строительства трамвайной линии закрыли движение транспорта по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной – от улицы Зоологической до дома №34в по Серафимы Дерябиной, что усугубило и без того серьезные пробки в Академическом.

Изначально планировалось завершить объект к концу 2024 года. Однако в январе градоначальник Алексей Орлов заявил, что перед подрядчиком стоит задача запустить ветку к 300-летию Екатеринбурга, которое будет отмечаться в августе этого года. Однако уже в феврале текущего года в мэрии заявили, что трамваи в Академический будут запущены в ноябре 2023 года.

Теги: трамвай, трамвайная линия, Академический


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