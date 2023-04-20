В Югре изменен бюджет на трехлетку

Депутаты думы Югры на очередном заседании изменили доходы и расходы округа в 2023 и плановым 2024-25 гг.

Доходы округа в 2023 г. увеличены на 13,9 млрд руб., на 2024 г. – на 880 млн руб. Основная сумма корректировки плана доходов на 2023 г. затрагивает налог на прибыль организаций. Его сумма выросла на 11,3 млрд руб. из-за уточнения прогноза главным администратором доходов – окружным управлением ФНС. Расходы в 2023 г. вырастут на 26,8 млрд, в 2024 – на 6,2 млрд, в 2025 же они сократятся на 521,3 млн. Дефицит бюджета в 2023 г. вырастет на 12,9 млрд, в 2024 – на 5,3 млрд руб.

Депутат Михаил Сердюк попытался выяснить, с чем связана корректировка, упирая на то, будет ли рост зарплаты у депутатов. Глава департамента финансов Югры Вера Дюдина сообщила, что корректировка связана с реформированием системы денежного довольствия госслужащих. Сейчас выделяют деньги на то, чтобы подкрепить реформу. Спикер думы Борис Хохряков уточнил, что никакого роста зарплаты депутатов не будет.

"(Идет) Доведение лимитов до того, чтобы зарплату можно было бы платить до конца года", - сказал Хохряков, уточнив, что отмененная система квартальных премий влилась в ежемесячную зарплату.

Депутат Виктор Сердюк поднял тему чистой воды, сказав, что соответствует нормативам она только в Лангепасе. Спросил он также о сокращении продолжительности жизни в округе и валового регионального продукта (ВРП). Заместитель губернатора Роман Генкель отметил, что, согласно плану на 2023 г., по итогам года уменьшится добыча нефти, что повлияет на ВРП. Заместитель губернатора Всеволод Кольцов, говоря о продолжительности жизни югорчан, ответил, что учитывается смертность от "короны". Дискуссия разгорелась и вокруг строительства межрегионального центра профессиональной патологии на базе имущественного комплекса "Югорская долина", на которое в 2023-24 гг. выделят 3,08 млрд руб. В итоге большинством голосов (в первом чтении – 33-мя, во втором – 31-им) новации приняты.

Отметим, ранее губернатор Югры Наталья Комарова реорганизовала окружные департаменты и перераспределила их функции.