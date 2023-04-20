20 Апреля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.ru

В Челябинской области за сутки произошло 11 лесных пожаров на площади 61 га

В Челябинской области за сутки ликвидировано 11 лесных пожаров на площади 61 гектар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления лесами.

В их тушении приняли участие 74 человека и 27 единиц техники.

С 12 апреля в регионе введен особый противопожарный режим. Южноуральцам запрещено разводить костры, выжигать сухую растительность и сжигать мусор. В период действия особого режима все штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесу увеличиваются вдвое.

В муниципалитетах работают патрульно-контрольные группы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области, с начала введения режима составлено 135 протоколов об административных правонарушениях за нарушения требований пожарной безопасности, вынесено 223 определения о проведении административных расследований, наложено штрафов на общую сумму 100 тыс. рублей.

Теги: лесной пожар, МЧС,


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