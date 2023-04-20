Экспорт продукции компаний Тюменской области за 2022 год увеличился в 1,5 раза

Выступая с ежегодным отчетом о деятельности в 2022 году губернатор Тюменской области Александр Моор особое внимание уделил состоянию экономики и, в частности, развитию промышленности, передает корреспондент Накануне.RU.

"Драйвер развития промышленности – Нефтегазовый кластер", - заявил Моор.

Нефтегазовый межрегиональный кластер создан при поддержке правительства Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, объединяет различных участников нефтегазового рынка: нефтегазодобывающие предприятия, производителей нефтегазового оборудования, нефтесервисные компании, отраслевые научные институты.



Управляющей компанией кластера является некоммерческая организация ассоциация "Нефтегазовый кластер", главной задачей которой является продвижение интересов участников Нефтегазового кластера на рынке нефтегазового оборудования и нефтесервисных услуг.

В настоящий момент него входит 115 предприятий из 20 регионов России. В Тюменской области действует система мер поддержки по продвижению продукции на зарубежные рынки. В частности, в 2022 году была введена услуга транспортировки экспортной продукции. Экспорт продукции компаний за 2022 год увеличился в 1,5 раза : экспорт за 2022 год - $2,3 млрд.

Производство автотранспортных средств, прицепов выросло к 2021 г. на 63,4%, на 15,7% - производство лекарств. Чтобы не допустить дефицита по важным препаратам власти региона ускорили поставки по действующим контрактам и нарастили собственное производство отечественных аналогов зарубежных препаратов. На 11,8% выросло производство пластмассовых предметов, на 10,8% - машин и оборудования.