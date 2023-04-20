В половине российских регионов зарегистрированы случаи кори

Эпидемиологическая ситуация с корью в России ожидаемо осложняется, заявила главный санитарный врач страны Анна Попова. По ее словам, корь зарегистрирована уже в 44 регионах, но при этом ограничена локальными очагами, которые удается купировать.

Накануне сообщалось, что уже три московских вуза отправили студентов на удаленку из-за вспышек кори, также 29 человек заболели на Кубани.

По данным исследования сети лабораторий "Гемотест", у 72% россиян, сдавших анализ на антитела класса G к вирусу кори, иммунитета не обнаружено. В 2023 году лаборатория уже провела 17 тыс. исследований на антитела IgG к кори.