Силовики прибыли к Киево-Печерской лавре после сообщения о "минировании"

Силовики и пожарные прибыли к Киево-Печерской лавре после сообщения о "минировании". Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил Союз православных журналистов.

У лавры начали собираться прихожане, но внутрь их не пускают.

Накануне сообщалось, что на территорию Киево-Печерской лавры пришла полиция, сотрудники блокировали вход в помещения.

Напомним на храмы, размещенные на территории лавры, претендует Православная церковь Украины. Договор аренды был расторгнут в одностороннем порядке на основании якобы выявленных нарушений. Власти Украины предписали духовенству УПЦ выселиться из монастыря до конца марта. Разрыв договора в УПЦ попытались обжаловать.